Глава КНДР Ким Чен Ын извинился перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином за вид гостевой резиденции, где тот пробудет несколько дней. Слова северокорейского лидера приводит ТАСС.

«Господин президент побывал во многих государствах мира. Конечно, по сравнению с развитыми странами, здесь несколько потертый вид», — сказал он. Северокорейский лидер признался, что переживал из-за того, что не смог организовать своему коллеге достойный прием во время их встречи в мае у приграничного пункта Пханмунджом. «Поэтому мы ждали сегодняшнего дня и старались изо всех сил, готовя эту резиденцию и программу. Возможно, это невысокий стандарт, но мы надеемся, что вы сердечно примете его», — добавил Ким Чен Ын.

Лидеры двух стран встречаются в Пхеньяне в рамках переговоров. Первый раунд уже прошел, а второй запланирован на среду, 19 сентября. Об итогах пока ничего не сообщается.

В июне в Сингапуре состоялся первый саммит, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам встречи хозяин Белого дома заявил, что подписан «подробный документ» и очень быстро начнется денуклеаризация Корейского полуострова.

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