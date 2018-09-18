Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20, который сбили в Сирии, Россия подготовит «шаги, которые заметят все». Об этом президент заявил на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пишет «Интерфакс».

В ответ на гибель российского самолета Россия дополнительно обеспечит безопасность российских военных и объектов в Сирии, сказал Путин. «Это будут такие шаги, которые заметят все», — отметил он.

Президент РФ попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. «Это все-таки другая ситуация», — сказал Путин. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».

«Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин.

Minval.az