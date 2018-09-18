Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 12. «iOS прошла оптимизацию как для iPhone, так и для iPad. В результате заметно возросла скорость работы системы и отклика приложений», — говорится в сообщении компании.

Главная особенность системы заключается в повышенной производительности. Так, камера включается до 70% быстрее.

Среди нововведений — возможность делать групповые звонки (до 32 человек) в FaceTime, искать фотографии в альбомах как по месту, так и по ключевым словам, а также пользоваться сгенерированными смайлами Memoji.

Minval.az