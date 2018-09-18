Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «грубейшим образом нарушил Цюрихские протоколы, подписанные министрами иностранных дел Армении и Турции при посредничестве министров иностранных дел США, Франции и России в 2009 году». Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, комментируя недавнее заявление Эрдогана на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку.

Напомним, президент Турции заявил, что блокада Армении будет продолжаться до тех пор, пока армянские войска не будут выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

«Эрдоган заявил, что не откроет границу с Арменией и продолжит блокаду нашей страны. Более того, он напрямую связал нормализацию армяно-турецких отношений с карабахской проблемой, что недопустимо и заслуживает всяческого осуждения, поскольку существует формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Это предупреждение для всех нас, безопасность нашей страны висит на волоске, существование Армении и Арцаха (сепаратистское образование, созданное на оккупированных азербайджанских территориях — прим. «Минвала») на сегодня под угрозой, и лидеры Турции и Азербайджана об этом открыто говорят», — сказал он.

Minval.az