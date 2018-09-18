Заявления относительно возможного вступления Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) делаются для зондажа общественного мнения. Как передает Minval.az, об этом в интервью газета «Экспресс» заявил доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов.

«Это уму не постижимо, не верится в это. Можете ли вы представить, чтобы в одном союзе были представлены две страны, находящиеся в состоянии войны друг с другом? Например, в НАТО нет таких стран», — отметил он.

«Я всегда говорил, что это не проблема, стать членом какой-то организации, но надо знать намерения. Нужно заранее хорошо все взвесить и определить, пойдет ли на пользу Азербайджану вступление в ОДКБ, или нет. Мы независимая страна и должны независимо принимать решения, никто не может силой заставить нас вступить в какую-то структуру.

Если членство в ОДКБ принесет нам пользу, мы должны были вступить, когда эта организация только была создана. Но теперь, даже если захотим, мы не можем вступить в ОДКБ, потому что там представлена Армения, а согласно уставу организации, если другое государство хочет стать членом ОДКБ, то все члены организации должны дать согласие. В этом случае Армения может наложить вето. Армения согласится на вхождение Азербайджана в ОДКБ только при одном условии: если Азербайджан признает «независимость» Нагорного Карабаха. А этого никогда не произойдет. Если бы мы захотели вступить в ОДБК в момент его создания, тогда структура должна была или отклонить членство и Азербайджана и Армении, или же принять оба государства в свои ряды. Но членство в структуре двух находящихся в состоянии войны стран было бы невыгодно ее создателям», продолжил И.Рагимов.

Ильхам Рагимов также отметил, что ему часто задают вопрос, почему будучи другом Путина он не просит у него решить карабахскую проблему:

«Мне приходится повторять один и тот же ответ: я общаюсь с Путиным, как со своим сокурсником, а не как с политиком и главой государства. Я не уполномочен вести с ним подобные политические обсуждения. Да, когда мы встречаемся с Путиным, мы говорим об этом, я довожу до его внимания свою личную позицию. Естественно, как для азербайджанца, карабахская проблема – это и моя боль. Но наша беседа на эту тему с Путиным носит неофициальный характер. Я не могу вести с ним официальных бесед, это должны делать официальные лица.

Что касается мнения, что ключ к решению карабахского конфликта находится в руках России, то после сирийских событий крупные государства немного отступили в вопросе Карабаха. Фактически, крупные государства сами отдали ключ к решению карабахского конфликта России. Видимо, они полагают, что эта проблема связана с Россией. Они не проявляют активности, так как Россия показывает свою силу в зонах конфликта», — отметил он.

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