Министерство обороны России оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — сказал он.

Российский самолет Ил-20 пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия 18 сентября. На борту самолета находились 14 военнослужащих.

Minval.az