Министерство обороны России сообщило, что российский самолет Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, передает РИА «Новости».

«Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков,

В министерстве также отметили, что опасная ситуация был преднамеренно создана самолетами Израиля в районе Латакии.

«При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» («Auvergne») и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии. Он, однако, указал на то, что израильские летчики не могли видеть российский самолет.

«Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», — заключил Конашенков.

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