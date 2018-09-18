Американская космическая компания SpaceX выбрала первого туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле Big Falcon Rocket (BFR). Как объявил в ходе пресс-конференции вечером в понедельник, 17 сентября, основатель компании Илон Маск, им станет японский миллиардер Юсака Маезава.

42-летний Маезава – основатель и руководитель интернет-сайта Zozo, который продает одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Он входит в топ-20 самых состоятельных граждан Японии с капиталом $3 млрд.

По словам бизнесмена, такой полет всегда был его мечтой. «Наконец-то я могу сказать: меня выбрали для полета к Луне», – сказал он, выступая перед журналистами в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (штат Калифорния).

Космический корабль с Маезавой на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket (BFR), которая все еще находится на стадии производства. Ориентировочно полет может состояться в 2023 году.

Minval.az