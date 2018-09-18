Российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту был сбит сирийской противовоздушной артиллерией при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля. Об этом CNN сообщил источник в правительстве США, знакомый с ситуацией.

Другой источник подтвердил телеканалу, что Израиль атаковал территорию Сирии ракетными ударами.

Минобороны РФ сообщило об исчезновении с радаров самолета Ил-20, летевшего над Средиземным морем на авиабазу Хмеймим в ночь на 18 сентября. Что произошло с самолетом и какова судьба людей на борту, неизвестно, отмечает «Медуза».

Связь с Ил-20 пропала, заявили в Минобороны, во время обстрела территории Латакии со стороны израильских самолетов, а также французского фрегата «Овернь».

Среди целей израильского обстрела, по неподтвержденным данным, был исследовательский институт в Латакии, передает Reuters. Израиль не подтвердил официально факт обстрела сирийской территории.

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