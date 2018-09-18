Командование российской базы в провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Связь с экипажем пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. На борту российского самолета находились 14 человек, пока их судьба неизвестна.

В военном ведомстве отметили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Также в этот момент российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции «Овернь», который находится в этом районе.

Командование российской авиабазы организовало поисково-спасательную операцию. Согласно данным портала MarineTraffic, вблизи порта Тартус сейчас находится спасательный буксир ВМФ «Профессор Николай Муров».

Израильские военные отказались комментировать заявление министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля после консультации с руководством.

Minval.az