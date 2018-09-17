Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила на конференции в Вашингтоне, что Соединенные Штаты хотят значительно увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах. Слова министра передает РИА «Новости».

По ее словам, увеличение численности американских ВВС необходимо, чтобы соответствовать быстро меняющейся ситуации в мире.

«Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас», — сказала Уилсон.

Она подчеркнула, что в США должно быть 386 эскадрилий ВВС. При этом, по ее словам, в данный момент их только 312.

Уилсон отметила, что число эскадрилий бомбардировщиков должно быть увеличено на пять, эскадрилий космических аппаратов на семь, а поисково-спасательных — на девять. Также 22 дополнительные эскадрильи должны выполнять задачи контроля и управления, разведки, наблюдения и рекогносцировки, и еще семь эскадрилий должны пополнить боевые беспилотники.

Министр не назвала точное количество летательных аппаратов, а также не уточнила, сколько денег потребуется на осуществление таких закупок.

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