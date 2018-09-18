В МИД России ответили на обвинения Швейцарии в усилении активности российских спецслужб в стране. Об этом сообщается в официальном комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе отметили, что обратили внимание на публикации в швейцарских СМИ и заявления официальных лиц, и назвали обвинения Швейцарии «бездоказательными».

«Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в комментарии.

Также в ведомстве выразили надежду на то, что в Берне возобладает ответственный подход к выстраиванию двустороннего сотрудничества между странами.

Minval.az