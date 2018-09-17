Отношения Кубы с Соединенными Штатами при президенте США Дональде Трампе стали ухудшаться, заявил в эфире телеканала «Телесур» в понедельник председатель Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

«Наши отношения ухудшаются. Мы все еще поддерживаем каналы для диалога, но наша позиция заключается в том, что мы никогда не отказываемся от возможности выйти на диалог, однако это должно быть взаимно», — сказал М.Диас-Канель в первом телеинтервью после того, как стал лидером Кубы.

Он подчеркнул, что экономическая блокада Кубы со стороны США «является ключевым препятствием для дальнейшего развития страны».

Предшественник Д.Трампа на посту президента США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой. В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, стороны подписали ряд соглашений. Некоторые из этих соглашений Д.Трамп отменил летом 2017 года.

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