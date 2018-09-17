35-летняя британка Эмма Хиггинсон была изувечена во время отдыха в Ичмелере, Турция. В последний день отпуска девушка познакомилась с туристом Декланом Маршаллом, который сперва попытался вступить с ней в половую связь, а затем жестоко избил за отказ, сообщает The Sun.

Эмма Хиггинсон рассказывает, что отдыхала в турецком клубе со своим приятелем, и познакомилась там с британцем Декланом Маршаллом. У мужчины были проблемы, которые не позволяли ему вернуться домой, поэтому Эмма предложила ему заночевать на диване в её номере. Маршалл отплатил за добро очень необычным способом: он попытался изнасиловать девушку, а когда та стала сопротивляться — избил её до полусмерти.

«Я помню, как он сказал мне, что я его не уважаю. Я объяснила, что у меня есть парень, и тогда он дважды ударил меня. Я потеряла сознание», — рассказала она.

Девушка пришла в себя на балконе и поняла, что всё вокруг залито её собственной кровью. Мужчина сломал ей нос, раскроил череп и нанёс множество ушибов. Медикам пришлось наложить Эмме больше пятидесяти стежков, и кроме того, ей предстоит перенести пластическую операцию — после избиения её не узнали даже мать и сестра.

Теперь Эмма вынуждена оставаться в Турции до тех пор, пока врачи не сочтут её достаточно здоровой для перелёта. Напавший на неё Деклан Маршалл был вскоре задержан — после избиения девушки он просто переселился в соседний отель. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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