Ракета, которой сбили рейс MH17 в Донбассе, принадлежала войсковой части на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

Министерство установило, что ракету 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили «Боинг», в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. Сейчас эта войсковая часть также находится на Украине.

Минобороны узнало о том, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные установили его благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о крушении «Боинга». Минобороны выяснило, что ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Ракету, которой сбили «Боинг», выпустили 24 декабря 1986 года, а спустя пять дней по железной дороге отправили на Украину. Соответствующие записи есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Эти сведения имели гриф «Совершенно секретно», однако Минобороны РФ рассекретило их.

Minval.az