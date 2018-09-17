Брат бывшего президента Армении Александр Саргсян заявил о незаконности заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с выступлением главы правительства на митинге 11 сентября, когда он потребовал от А.Саргсяна возвращения средств в государственный бюджет.

«Премьер-министр Армении Н.Пашинян на очередном митинге публично выступил с угрозами, дал мне недельный срок для возвращения в госбюджет принадлежащие мне финансовые средства. Конечно, Н.Пашинян ничего не сказал, почему и на каких основаниях я должен вернуть эти суммы в государственный бюджет Армении. До этого он должен был заявить, что в соответствии с законом подтверждено, что сумма на моем банковском счету была приобретена незаконным путем, была похищена из госбюджета, и поэтому подлежит возвращению в госбюджет», — говорится в распространенном в понедельник заявлении А.Саргсяна.

11 сентября премьер-министр Армении дал одну неделю брату экс-президента Армении, чтобы тот вернул «украденные у народа» деньги.

Minval.az