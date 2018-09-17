Членов семьи посла Палестины попросили покинуть США.

Глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот сообщил РИА Новости, что власти США попросили его семью покинуть страну.

Ранее американская администрация объявила о прекращении работы представительства Организации освобождения Палестины, объяснив свои действия отказом палестинцев от участия в мирных инициативах президента США Дональда Трампа и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду.

«Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах», — заявил Зомлот.

Дипломат добавил, что власти США закрыли частные банковские счета и счета офиса ООП в Вашингтоне.

Зомлот подчеркнул, что «Америка продолжает свое нападение на палестинское руководство своими продолжающимися мерами, начавшимися с признания Иерусалима столицей Израиля, перенесения его посольства из Тель-Авива в Иерусалим, закрытия офиса ООП в Вашингтоне и прекращения финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), закрепляя политику политического и финансового присвоения в виду нашего отказа от сделки века, которая умаляет наши национальные права».

Палестинский портал Al-Watan Voice отмечает со ссылкой на источники, что также были аннулированы визы членов семьи Зомлота, несмотря на то, что они были действительными до 2022 года.

Палестинцы обвиняют Трампа в предвзятости в пользу Израиля и отказываются от участия в его ближневосточных мирных инициативах с тех пор, как в конце прошлого года США признали Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав претензии Палестины на восточную часть города.

Minval.az