Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО приблизились к берегам Сирии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные специализированных западных морских ресурсов, район Восточного Средиземноморья теперь патрулируют фрегаты ВМС Канады, Греции и Нидерландов.

Кроме того, ранее у побережья Сирии была замечена ударная атомная подводная лодка Talent Королевского флота Великобритании, оснащённая десятью крылатыми ракетами «Томагавк».

Также в этом районе находится группировка кораблей ВМФ США, оснащённая как минимум 204 «томагавками».

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