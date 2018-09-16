Британский актёр Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет сообщает Mirror.
Как пишет издание, причиной его смерти стал рак.
Наибольшую известность Саттон получил после роли в фильме «Чисто английское убийство».
Британский актёр Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет сообщает Mirror.
Как пишет издание, причиной его смерти стал рак.
Наибольшую известность Саттон получил после роли в фильме «Чисто английское убийство».
Дата: 2018/09/16 19:08
Раздел: Life-style
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