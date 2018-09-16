21-летняя модель, племянница Алека Болдуина — Хейли — была вынуждена отреагировать на распространившуюся новость, что два дня назад она якобы сочеталась законным браком со своим любимым — Джастином Бибером. «Я понимаю, почему об этом все заговорили. Но хочу сообщить, что я пока еще не вышла замуж!» — написала Хейли Болдуин на своей страничке в социальной Сети.

Причиной слухов о якобы состоявшемся бракосочетании модели и ее жениха, стало сообщение о появлении пары на этой неделе в Офисе регистрации браков в Нью-Йорке. Как засвидетельствовали подкараулившие их репортеры, парочка вошла туда, держась за руки, а некоторое время спустя Хейли и Джастин покинули учреждение. Причем, певец держал в руках какой-то большой конверт. Позднее нашлись свидетели, заявившие, что Бибер и Болдуин приходили в Офис за необходимой по американским законам лицензией на заключение брака. В момент получения документа, Джастин, якобы, даже прослезился от счастьяи, обращаясь к Хейли, заявил: «Не могу дождаться часа, когда смогу назвать тебя своей женой, моя крошка!»

Однако вскоре появилась новая информация: другой свидетель заявил, что, на самом деле, у влюбленных уже была лицензия и они приходили в офис, чтобы зарегистрировать свой брак. Эта версия косвенно подтверждалась тем, что Хейли посетила вышеупомянутое учреждение в нарядном белом платье с пышными рукавами, которое вполне можно было принять за подвенечное.

Но то, что Хейли опровергала факт якобы уже состоявшего бракосочетания, вовсе не означает отмену свадьбы. Как утверждают друзья Бибера, они намерены вступить в брак еще до конца этого месяца. А в качестве места свадебных торжеств Джастин выбрал приобретенный им этим летом новый дом в Канаде, в провинции Онтарио.

Minval.az