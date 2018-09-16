Турецкая компания Ata Silah и Секретариат оборонной промышленности Турции подписали контракт на поставку подствольных гранатометов BA 40.

Ata Silah планирует начать поставку гранатометов уже в нынешнем году. Как сообщает «Анадолу», разработка ВА 40 велась на протяжении полутора лет.

Гранатометы, являющиеся целиком турецкой разработкой, будут переданы на вооружение разным подразделениям турецкой армии.

Впервые гранатомет BA 40 был представлен на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO-2018 в Стамбуле.

BA 40 может использоваться и как дополнительный узел к автоматической винтовке MPT-76.

Гранатомет использует гранаты калибра 40 миллиметров, и на него можно установить тепловизионный прицел для стрельбы в ночное время суток и в условиях плохой видимости.

Турецкая компания Ata Silah экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран, в том числе Грузию, Бахрейн, Казахстан и Египет.

Minval.az