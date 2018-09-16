Бывший игрок сборной Англии и владелец клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассчитывает пригласить в команду аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Daily Mail.

Принадлежащий англичанину клуб дебютирует в MLS с сезона-2020/2021. Уже к старту выступлений Бекхэм рассчитывает привлечь звезд первой величины. Одним из таких игроков может стать именно аргентинец: его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно информации издания, англичанин пока не общался с Месси по поводу перехода.

Официальной датой основания «Интер Майами» значится 28 января 2018 года. Однако о желании Бекхэма стать владельцем клуба MLS стало известно еще в 2013-м.

Нынешняя трансферная стоимость 31-летнего Месси оценивается порталом Transfermarkt в 180 миллионов евро. Аргентинец выступает в составе каталонского клуба с 2003 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В его активе 557 забитых мячей.

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