Группа учёных под руководством Джитт Клаузен из Университета Брандейса в Массачусетсе представила новый алгоритм для выявления учётных записей, с которых распространяются экстремистские материалы в Twitter, сообщает РБК.

Особенность исследования — новый алгоритм, который позволяет выявить подозрительные учётные записи до того, как с них будет опубликовано хоть одно сообщение.

По словам учёных, у всех обработанных аккаунтов наблюдаются схожие поведенческие алгоритмы. Их учётные записи выглядят одинаково, они выстраивают контакты со схожими группами.

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