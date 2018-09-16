Власти австралийского штата Квинсленд пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) за информацию о злоумышленнике, который прячет в клубнику иголки, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Australian.

Сообщается, что иглы нашли в ягоде от шести производителей: Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook, Love Berry, Delightful Strawberries и Oasis. Товары изъяли с прилавков.

«Как здравомыслящий человек мог сознательно подвергнуть опасности ребенка или чье-то здоровье, совершив такой ужасный поступок?» — сказала премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палашек.

Палашек предположила, что злоумышленник пытался саботировать работу производителей клубники.

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