Начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра подразделения вооруженных сил Армении, используя оружие разного калибра, в том числе артиллерийскую установку, совершили провокацию в Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

В частности, противник обстрелял позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, и мирных жителей, проживающих в этих селах.

Пострадавших среди военнослужащих и населения Азербайджана нет. Нанесен ущерб некоторым домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре.

Совершение армянской стороной подобных провокационных действий накануне знаменательных событий и праздничных дней, отмечаемых в Азербайджане, носит целенаправленный характер.

Министерство обороны сообщает, что в результате неотложных ответных действий, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, активность противника была подавлена. Вся ответственность за разрушения и потери, понесенные противником, ложится на военно-политическое руководство Армении.

Minval.az