Азербайджанские предприниматели заинтересованы в строительстве солнечных электростанций за рубежом, в частности в Грузии, Афганистане и ОАЭ (Дубай), сообщил Trend заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

«Агентство пытается создать условия для того, чтобы заинтересованные азербайджанские инвесторы могли реализовывать проекты, связанные с возобновляемой энергетикой, не только в Азербайджане, но и за его пределами. Мы со своей стороны оказываем им различного рода административную поддержку, например, можем наладить диалог с профильными государственными органами в данных странах, помочь с решением юридических вопросов. Отмечу, что сегодня подобную инициативу азербайджанские предприниматели проявляют в Грузии, Афганистане, Дубае», — отметил Меликов.

Minval.az