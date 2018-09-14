Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность.

Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом, сообщает Finanz.

Как заявил сегодня на «круглом столе» в Харбине глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. «Проблемы связанны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», — пояснил он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

При этом российские банки также отмечают ужесточение условий. Это «приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», подчеркнул Данилов.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков указал, что сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.

«Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением», — сообщил он, добавив, что «нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха».

Эти поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.

При этом, сетует Данилов, процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашенный в качестве цели президентом РФ Владимиром Путиным, также идет тяжело. Доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов, признал Данилов.

Так, по данным Банка России, в долларах проходит 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% — по импорту из КНР.

При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%). В то же время платить в юанях Китай готов охотнее — по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.

Minval.az