Вчера азербайджанской телеведущей и писательнице Нигяр Исмаилгызы исполнилось 34 года, а сегодня она скончалась после продолжительной болезни от лейкоза крови.

Как предает Тренд, 3 сентября Нигяр была госпитализирована с тяжелой формой заболевания в турецкую клинику Hacəttəpə, но, несмотря на все усилия врачей, Нигяр не удалось спасти.

Нигяр Исмаил гызы Исмаилова родилась 13 сентября 1984 года в Шабране. Была выпускницей филологического факультета Бакинского государственного университета. Работала преподавателем кафедры журналистки Университета «Одлар Юрду», паралельно – корреспондентом департамента новостей Азербайджанского государственного телевидения (AzTv). С 2013 года работала корреспондентом, а затем редактором департамента новостей телеканала ATV. C 2015 работала телеведущей экономических новостей турецкого канала GEM.AZ1. Была президентским стипендиатом.

Помимо телевидения у Нигяр была особая любовь к литературному творчеству. Она была членом Союза писателей Азербайджана, автором книг «Pamukun Qonşusu», «Bakıdan İstanbulacan və dönüş», «Savaşçı» (aprelin izi ilə…), автором сценария и режиссером документальных фильмов и проектов «Bakıdan Nazim keçdi», «Ölsəm…Yaşat», «O və Sumqayıt», «Vəkilin sirrli qələmi» и т.д.

Minval.az