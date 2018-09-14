Частная космическая компания SpaceX объявит 17 сентября имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Об этом сообщается в твиттере компании.

В SpaceX назвали первый полет частного пассажира вокруг Луны «важным шагом», который позволит людям путешествовать в космосе.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

SpaceX объявила об открытии туристических полетов к Луне в феврале 2017 года. Сообщалось о двух космических туристах, которые заплатили за полет. Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что космическое путешествие будет продолжаться около недели. Туристы облетят спутник Земли, не совершая посадки, и вернутся обратно. В общей сложности они преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров — это в два раза больше, чем полеты «Аполлонов», пишет «Медуза».

Первый полет вокруг Луны планировали совершить в 2018 году, но в июне стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.

Minval.az