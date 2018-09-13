Глава Apple Тим Кук ответил на некоторые вопросы журналистов из Nikkei. В частности, Кук объяснил политику ценообразования iPhone.

Оправдывая высокую стоимость айфонов, глава Apple заметил, что роль iPhone в нашей жизни стала невероятно высока. «Мы занимаемся инновациями, и есть довольно больший сегмент людей, готовых платить нам за это», — заметил руководитель купертиновской компании, сообщают СМИ. Появление недорого iPhone Xr предприниматель прокомментировал словами «Мы хотим удовлетворить потребности каждого».

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