«Условную войну не мы объявляли, а нам ее объявили». Об этом в беседе с журналистами в информационном центре командно-штабных учений «Молния 2018» заявил премьер-министр страны-агрессора – Армении Никол Пашинян.

«Естественно, Армения является гарантом безопасности Арцаха (сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана. – прим. «Минвала»). , и условная военная ситуация в основном связана с Карабахским вопросом. Естественно, Республика Арцах также участвует в процессах, в сценарии также учтены действия Арцаха и ВС»,- отметил он.

Пашинян пояснил, что в основу этих военных учений были положены «возможные наихудшие сценарии, чтобы зафиксировать более высокий уровень готовности государственной системы Армении во время перехода от мира к войне».

«Мы хотим в ходе военных учений так наладить работу системы государственного управления, чтобы даже при самых неожиданных и тяжелых сценариях она могла бы сохранять трудоспособность и проявлять необходимые реакции, быть в состоянии сохранять боеготовность государства и нормальную или необходимую жизнедеятельность»,- отметил он.

По его словам, результаты будут обсуждены после подведения итогов учений.

Minval.az