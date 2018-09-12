Повстанцы в сирийской провинции Идлиб заявили о поставках оружия из Турции. Об этом со ссылкой на источники в командовании вооруженной оппозиции сообщает Reuters. По данным агентства, Анкара, в частности, передала повстанцам ракеты для систем залпового огня «Град».

Один из полевых командиров заявил, что Турция обеспечивает вооруженную оппозицию в Идлибе так, чтобы она могла как можно дольше оказывать сопротивление войскам президента Сирии Башара Асада. Подтверждения этой информации с турецкой стороны нет.

Minval.az