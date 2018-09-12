Apple представила новое поколение смартфонов iPhone XS и XS Max на презентации в театре Стива Джобса, сообщает «Лайф».

Внешне девайсы идентичны предшественнику iPhone X. Также они получили прочное стекло. Защита корпусов — IP69. Сообщается, что процесс разблокировки экрана по лицу пройдёт быстрее, чем в X.

iPhone XS Max получил 6,5-дюймовый экран. По размерам он идентичен 7 Plus и 8 Plus. Инженеры уместили экран на дюйм больше за счёт уменьшения рамок.

Смартфоны оснащены двойными основными камерами. Интересная возможность — решим Smart HDR: система улучшает качество фото сама. Также камеры выделяются высокой детализацией. Сообщается, что сенсор стал в два раза быстрее, что положительно сказывается на качестве фото и видео.

Много внимания было уделено новому процессору. Устройства будут работать на чипе A12 Bionic, созданном по 7-нанометровому техпроцессу. Он гораздо мощнее предшественника A11 Bionic.

Ожидаемо, на мероприятии рассказали об игровых возможностях смартфонов. К примеру, они отличаются высокой детализацией текстур: на экране отображаются рельеф пещеры при слабом свете или солнечные лучи.

iPhone XS и XS Max — лучшие смартфоны для использования AR-приложений, сообщили на презентации. Компания уделяет много внимания дополненной реальности.

Устройства будут продаваться в трёх цветах корпуса: серебряном, золотом и космическом сером. Версии с двумя SIM-картами будут доступны только в Китае.