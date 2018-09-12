Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

«Президент Трамп подписал указ (о санкциях за вмешательство в выборы)», — сказал Болтон.

Он подчеркнул, что документ будет опубликован в «ближайшее время».

Указ будет предусматривать введение санкций в отношении иностранных лиц и организаций, которые спецслужбы США заподозрят во вмешательстве в выборы. Отмечается, что вмешательство может осуществляться с помощью «кибератак» или «другим путем».

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