Джулия Робертс живет в законном браке с кинооператором Дэнни Модером уже 16 лет. За это время актриса подарила возлюбленному троих детей. Однако, как утверждает 50-летняя звезда, она до сих пор влюблена в своего мужа. Когда у Джулии спросили на днях, что она думает о своем супруге, та заявила: «Он просто потрясающий! Нам так хорошо и весело вместе. Я до сих пор не могу поверить в то, что он никуда не исчезнет. Тот момент, когда он приходит домой с работы, для меня каждый раз как чудо. Я каждый раз думаю: «О, он снова вернулся…»

Эти откровения Робертс удивили многих, ведь последние несколько лет по Голливуду ходят упорные слухи о том, что в ее отношениях с Модером существуют серьезные проблемы. В СМИ писали даже, что пару лет назад Дэнни съехал из семейного особняка в дом, расположенный неподалеку, чтобы иметь возможность посещать детей. Причем тогда папарацци даже удалось заснять его переезд. Супругов крайне редко видят вместе. Так, за последний год они появились на публике всего один раз.

Это произошло в июле, когда Дэнни приехал к Робертс на съемки рекламного ролика, которые проходили на пляже в Малибу. Он даже помогал Робертс управиться с ее длинной юбкой, волочившейся по песку. А в завершение съемок, как засвидетельствовали папарацци, Джулия обняла и поцеловала мужа — видимо, в порыве благодарности. Любопытно, что недавно она опубликовала этот кадр в своем микроблоге — в качестве подтверждения нежных отношений с Модером.

Издание 7Дней напоминает: Дэнни и Джулия сыграли свадьбу летом 2004-го. Два года спустя у них родилась двойня — дочка Хэзел и сын Финнеас. А еще через три года актриса родила сына Генри. Модер стал вторым супругом актрисы. До этого она успела побывать замужем за кантри-певцом Лайлом Ловеттом — с 1993 по 1995 годы.

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