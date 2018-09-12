Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов. Об этом министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил в среду журналистам.

«Сейчас идет процесс заключения нового военного кредита. Я не могу, не имею права говорить, о каких видах вооружений идет речь. Об этом в свое время всем станет известно», — сказал глава оборонного ведомства Армении.

При этом армянский министр добавил, что Армения придает важность приобретению многофункциональной авиации и внедрению в ВС.

«Это — первоочередность, переговоры идут», — сказал Тоноян.

На вопрос, сколько самолетов планируется приобрести, министр полушутя добавил, что «много».

Тоноян также отметил, что «Армения и Россия ведут довольно успешное сотрудничество».

Ереван дважды уже получал кредит на закупку современных вооружений и военной техники.

Minval.az