Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов. Об этом министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил в среду журналистам.
«Сейчас идет процесс заключения нового военного кредита. Я не могу, не имею права говорить, о каких видах вооружений идет речь. Об этом в свое время всем станет известно», — сказал глава оборонного ведомства Армении.
При этом армянский министр добавил, что Армения придает важность приобретению многофункциональной авиации и внедрению в ВС.
«Это — первоочередность, переговоры идут», — сказал Тоноян.
На вопрос, сколько самолетов планируется приобрести, министр полушутя добавил, что «много».
Тоноян также отметил, что «Армения и Россия ведут довольно успешное сотрудничество».
Ереван дважды уже получал кредит на закупку современных вооружений и военной техники.