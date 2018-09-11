Запись беседы Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна подтвердила слухи о том, что судебная система в Армении полностью политизирована. Об этом во вторник в парламенте сказал зампред Республиканской партии Армении, депутат Армен Ашотян, комментируя запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности и начальника Специальной следственной службы.

«Все это говорит о том, что есть политический заказ, которым руководит лично премьер-министр. Судьям звонят, чиновники считают частной беседой разговор о том, как задержать того или иного человека. Все это свидетельствует о том, что нынешний режим в панике», — сказал он (цитата по «Спутнику»).

Ашотян уверен, что делается попытка предать забвению все произошедшее, посредством заявлений о громких разоблачениях.

Депутат считает, что «размахивание флагом борьбы против коррупции» — это один способ отвлечь от темы.

«Вы о чем, ребята? В этой записи ни разу не прозвучало слово «коррупция», ни разу не было произнесено слово «грабеж», — сказал он.

В своем выступлении Ашотян призвал всех парламентариев воспользоваться конституционным правом и созвать специальное совещание по этому вопросу или создать комиссию, чтобы расследовать, как это так получилось, что директора СНБ прослушивали, и почему премьер-министр вмешивается в правовые процессы.

Minval.az