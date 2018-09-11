Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится в ближайшем будущем. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян.

«Что касается моей встречи с главой МИД Азербайджана, то хочу быть корректным в этом вопросе и выступать с согласованными заявлениями. Встреча состоится, причем очень скоро», — сказал Мнацаканян.

Конкретно о дате и месте проведения переговоров МИД Армении сообщит после окончательного согласования вопросов.

Министр констатировал, что «армянская сторона вовлечена в переговорный процесс, и неоднократно заявляла о своей приверженности мирному решению карабахского конфликта».

Minval.az