Турция наращивает силы на границе с Сирией в связи с военными действиями в провинции Идлиб. К рубежу стягивают танки и спецназ, передает агентство Bloomberg.

Таким образом Анкара, отмечает издание, готовится в возможному наплыву беженцев из региона в случае активных боевых действий. Кроме того, укрепление границы, по мнению турецких властей, поможет сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников.

«Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

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