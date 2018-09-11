Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал для американского издания Wall Street Journal статью под названием «Мир должен остановить Асада», в которой изложил свое видение ситуации вокруг сирийского Идлиба.

Как передает «Анадолу», глава турецкого государства подчеркнул, что наступление войск режима Башара Асада на Идлиб создаст «серьезные гуманитарные риски и угрозы безопасности в Турции, остальной Европе и за ее пределами».

Эрдоган призвал мировое сообщество к более активной позиции перед лицом надвигающейся катастрофы. «Международное сообщество должно осознавать свою ответственность, когда на горизонте видна угроза наступления на Идлиб. Цена за пассивную позицию может быть очень высокой. Мы не можем оставить сирийский народ на милость Башара Асада», — написал турецкий лидер.

Президент Эрдоган также высказался за проведение в Идлибе международной антитеррористической операции. «Для устранения террористов и экстремистов в Идлибе необходима широкомасштабная международная антитеррористическая операция»,- говорится в статье.

Minval.az