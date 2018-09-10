За последние годы Министерство иностранных дел Польши обновилось почти полностью, из ведомства ушли выпускники МГИМО, рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Можно сказать, что команда руководителей министерства сменилась почти на 100%», — сказал Чапутович во время выступления в дипломатической академии МИД Польши, цитата приведена в Twitter ведомства.

«Сейчас на руководящих должностях — в стране или за рубежом — нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — подчеркнул министр. Он добавил, что с 2016 года МИД Польши принял на работу 435 новых сотрудников.

По словам министра, ротация необходима для эффективной работы, это рекомендовано для государственных служб и является нормальной практикой в Европе. Впрочем, Чапутович указал на то, что в случае современной Польши также важна «идентификация с политикой государства», отмечает РБК со ссылкой на PolskieRadio.

​О планах нового министра Чапутовича, ставшего главой МИДа в январе этого года, изменить кадровую политику ведомства стало известно в том же месяце. Тогда радиостанция RMF сообщила, что Чапутович планирует уволить выпускников МГИМО, работавших в ведомстве. Ставку решили сделать на выпускников польской дипломатической академии.

Minval.az