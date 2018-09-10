Удары по Идлибу совпали с митингами протеста против пенсионной реформы в крупных городах РФ

В мировой истории есть хрестоматийные примеры. Один из них — убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Фердинанда, которое «спустило пружину» Первой мировой войны и надолго закрепило за Балканами сомнительный титул «порохового погреба Европы». История Первой мировой рассказана и описана не раз. Но за рамками строго документальных повествований чаще всего остается другое. Вряд ли европейских лидеров того времени так уж интересовала судьба эрцгерцога, да и балканских народов. Просто убийство Франца Фердинанда посчитали удобным поводом для того, чтобы свести, наконец, счеты со старыми соперниками, устроить дележ земель Османской Империи, перекроить границы… Но вряд ли понимали, каким будет масштаб новой войны. Вторая мировая по крайней мере из Берлина виделась в виде молниеносного «блицкрига», и самое главное, даже в самых страшных снах Гитлеру не рисовалось общемировое противостояние.

А сегодня многие эксперты уже озвучивают вопрос: не начнется ли с конфликта в Сирии мировая война?

Напряженность вокруг Сирии действительно достигла опасной черты. Напомним: уже в конце минувшей недели российские ВКС начали наносить удары по целям в Идлибе — последней «зоне деэскалации» из тех, что были созданы на основе переговоров в Астане. Все остальные уже «зачищены», Идлиб — это последний оплот сирийской оппозиции. Здесь находятся от 85 до 100 тысяч солдат и офицеров ориентирующейся на Турцию Сирийской национальной армии и созданного в августе 2018 года Фронта национального освобождения, поддерживаемого Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива. Там же действует «Хай’ат тахрир аль-Шам», насчитывающая, по одним данным, от 7 до 11 тысяч, по другим – 50–60 тысяч боевиков. В свою очередь, Башар Асад располагает здесь группировкой в 40 тысяч «штыков». Еще столько же составляют боевики из Ирака, Ирана, Афганистана, Пакистана, «Хезболлы», иранские спецназовцы из бригад «Аль-Кудс». Без воздушной поддержки со стороны РФ дамасскому диктатору не на что рассчитывать. РФ, конечно, старается. 8 сентября российские военные самолеты провели «самую жестокую» за месяц атаку в Сирии, сообщает AFP со ссылкой на правозащитников. Атаке, в частности, подвергся подземный госпиталь. Продолжились интенсивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама. В атаках участвуют сирийские вертолеты, которые сбрасывают бочковые бомбы с поражающими осколками. За два дня силы России и Асада разрушили три больницы и два центра гражданской обороны, рассказали сотрудники американского Объединения организаций по оказанию помощи и медицинских услуг (UOSSM).

Но даже такие воздушные атаки еще не гарантируют успешного штурма Идлиба. Справиться с боевиками, которые скрываются по большей части в подвалах и подземных укрытиях, Башар Асад может только при помощи химической атаки. А в этом случае — и Вашингтон этого не скрывает — последуют удары по целям в Сирии. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) еще в конце минувшей недели объявило о проведении в восточной Сирии учений сил международной коалиции, участвующих в операции «Непоколебимая решимость». «Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами», — говорится в заявлении. Как уточняется, «представители коалиции информировали о проведении учений российскую сторону, используя установленные информационные каналы, направленные на предотвращение недопонимания или эскалации напряженности». По данным же американской медиакомпании CNN, эти учения, которые продлятся несколько дней, стали ответом на действия российских военных, которые ранее предупреждали США о готовящейся военной операции в районе американской военной базы Эт-Танф.

Здесь действительно есть повод для беспокойства. Россия уже дважды предупредила США, что она намерена «зачистить территории» в непосредственной близости от американских частей, точнее, базы Эт-Танф. Россия по крайней мере дважды предупредила США о подготовке совместной с армией Башара Асада операции вблизи от расположения американских частей. Американское командование выразило обеспокоенность в связи с риском, которому могут подвергнуться американские военные, а затем напомнило о своем праве на самооборону, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона. Как напоминает «Немецкая волна», вокруг базы сил международной антитеррористической коалиции Эт-Танф пролегает 55-километровая зона ограниченного доступа. Как передает CNN, в Пентагоне рассчитывают, что российские военные будут держаться подальше от этой зоны, но предупреждают: в случае необходимости США без колебания применят необходимую силу для защиты своих войск. Стянутая РФ в Средиземное море группировка ВМС тоже заставила понервничать многих: ее расценивают как противовес собранным в регионе силам США и их союзников. Словом, риск прямого военного столкновения России и США продолжает расти, и самое главное, никто не намерен останавливаться.

Правда, по подсчетам той же радиостанции «Свобода», Москве в Средиземном море особенно «нечего ловить». Здесь действует Шестой флот США, которому в случае необходимости передаются 1-2 ударные авианосные группы. А это два атомных авианосца типа «Нимиц», четыре ракетных крейсера типа «Тикондерога», 15 эсминцев, четыре атомных подводных лодки и т.д. Даже если не сравнивать огневую мощь американских и российских кораблей, только по количеству «боевых единиц» ВМС США превосходят Россию в Средиземном море по меньшей мере в 4 раза. Более того, у США в этом регионе целая сеть военных баз, в то время как РФ может рассчитывать лишь на пункт базирования в Тартусе, который вообще не способен принимать крупнотоннажные корабли и критически зависит от коммуникаций, проходящих через Босфор и Дарданеллы.

В воздухе расклад сил тоже малоутешителен для Москвы. В Хмеймиме РФ располагает группировкой численностью от 30 до 40 боевых самолетов. При этом авиакрыло, базирующееся на одном авианосце типа «Нимиц», насчитывает 85–90 самолетов. Плюс еще авиация на базах в Южной Европе и на Ближнем Востоке, а также ВВС американских союзников по НАТО, например, Турции, у которой имеется двести F-16 четвертого поколения.

А вот тут надо поподробнее. Турция и Россия в последние месяцы демонстрировали дружбу и сближение, планировали и проводили двусторонние встречи, президенты жали руки перед камерами, но прийти к согласию по Сирии им так и не удалось. Тегеранский саммит с участием Хасана Роухани, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана мог бы открыть дорогу к политическому урегулированию кризиса, но он, к сожалению, закончился ничем. Можно долго гадать, почему это произошло и какую роль, в частности, здесь сыграл протокольный «ляпсус» Тегерана, не выключившего трансляцию закрытой части встречи. Логичнее всего предположить, что причина — это слишком острые разногласия между сторонами, помноженные, к тому же, на осознание, что Россия своего слова не держит. Иначе вопрос о штурме Идлиба вообще бы не поднимался.

Наконец, понятно и другое. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок на сайте «Газеты.ру» сквозь зубы признает: «…Есть данные, что к силовому решению проблемы зоны деэскалации Идлиб склоняются не столько руководители российской группировки в Сирии, сколько их настойчиво подталкивает к этому президент страны Башар Асад. Именно его интересам отвечает полное уничтожение не столько террористических формирований в Идлибе, сколько остатков любой возможной оппозиции действующему в Сирии режиму. В последнее время Башар Асад «зазвездел» — именно так охарактеризовал поведение сирийского лидера один из высокопоставленных российских генералов. «Лидер САР понемногу отвязывается и выходит из-под контроля», — такими словами описывают поведение Башара Асада российские генералы». Другой вопрос, что Башар Асад нужен Москве как долгосрочный гарант ее военного присутствия в Сирии, А в том, что присутствие это более всего направлено против Турции, сомнений нет. И в Анкаре это тоже понимают.

На этом фоне военные источники в Сирии сообщили, что один из самых больших конвоев турецкой армии с военной техникой и боеприпасами ранее вошёл через погранпереход «Кафр Лусин» из турецкой провинции Хатай в сирийскую провинцию Идлиб. По данным же союзных Турции группировок сирийской вооружённой оппозиции, конвой насчитывал более 300 различных транспортных средств с танками, БТР, реактивными системами залпового огня и боеприпасами. Впоследствии колонна разделилась. Часть направилась к линии фронта в провинции Идлиб, другая — в соседнюю провинцию Хама. А как отмечает портал «Военный Обозреватель», некоторые источники упоминают в числе прочего вооружение, завезённое турками в Сирию, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) для борьбы с сирийской авиацией. Наконец, агентство Anadolu сообщает о том, что гаубицы, танки и бронемашины переброшены из разных воинских частей запада Турции для укрепления границы с Сирией. Колонна прибыла в турецкий Килис с соблюдением повышенных мер безопасности. И это уже не позволяет исключать, что куда вероятнее, чем с США, войска России и их союзники в лице проасадовских боевиков столкнутся с вооруженными силами Турции. Что уже будет означать для РФ прежде всего политическую катастрофу: такие перспективные отношения с Турцией в очередной раз «обнуляются» из-за непомерных геополитических аппетитов РФ.

Другой вопрос, что просто взять и отступить, не потеряв лица, Путин в Сирии уже не может. Как, впрочем, не только в Сирии. И налицо факт, что начало противостояния в Идлибе совпало с российскими митингами протеста против повышения пенсионного возраста. А это очередной признак нарастающих в РФ социальных и экономических проблем, и это заставляет в который уже раз констатировать: собственные геополитические амбиции оказались РФ банально не по карману. Точно так же, как это произошло с СССР. А это значит, что Сирия может сыграть роль «порохового погреба» еще и во внутрироссийском прочтении.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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