Отставной член Особой воздушной службы (SAS) Великобритании утверждает, что в конце 80-х ему удалось спасти жизнь советского лидера Михаила Горбачёва. Об этом британец рассказал в своих недавно опубликованных мемуарах Pilgrim Spy, сообщает The Guardian.

В 1989 году спецслужбы Соединённого Королевства отправили автора книги, пишущего под псевдонимом Том Шор, в Восточную Германию, где он должен был выяснить подробности советской военной операции, которая якобы готовилась в регионе. Шпион не обнаружил этому никаких подтверждений, но установил контакт с движением за свободу, которое выступало за демократические реформы в Лейпциге.

По словам Шора, он позволил членам этой группы пользоваться средством радиосвязи британского спецназа. Благодаря чему они смогли распространять информацию о мирных «понедельничных демонстрациях» в Лейпциге, которые, как надеялись их организаторы, вели к бескровной революции в ГДР.

В один из дней, когда Шор занимался настройкой радиооборудования, его атаковали два вооружённых человека. После того, как ему удалось справиться с нападавшими, британец устроил им допрос. Выяснилось, что эта парочка — члены радикальной организации «Фракция Красной армии» (RAF), которые внедрились в местное демократическое движение.

«И затем я был по-настоящему шокирован… Оказалось, что RAF планировала покушение на российского президента во время его визита в Берлин по случаю празднования 40-летия ГДР», — уверят автор книги.

«Я знал, что если Горбачёва убьют на восточногерманской земле, русские немедленно обвинят в случившемся движение за свободу. В результате у них появится необходимый повод ввести танки и вернуть полный контроль над страной Варшавского договора, находившейся на грани революции», — рассуждает Шор.

Он решил, что покушение необходимо остановить «во что бы то ни стало», и предпринял соответствующие действия, чтобы сорвать планы заговорщиков. Позже шпиону сообщили, что за решением ликвидировать Горбачёва стояла верхушка Политбюро и КГБ. По словам Шора, два человека, планировавших покушение на генсека ЦК КПСС, всё ещё активны и находятся в списке самых разыскиваемых преступников Германии.

Если бы план по убийству советского лидера удался, то история Европы в конце XX века развивалась бы иначе, считает автор книги. В интервью The Guardian он признался, что до написания книги он не рассказывал о случившемся никому, даже собственной жене.

Шор также поведал, что во время его поездки в ГДР ему приходилось пересекаться с Владимиром Путиным, который в то время «возглавлял КГБ в Саксонии».«Его присутствие на митингах и других местах только подтверждало, что русские и власти Восточной Германии делали всё возможное, чтобы подавить движение за свободу. Ничто не указывало на то, что однажды он станет самым влиятельным и опасным человеком на планете», — пишет британец.

Шор заявляет, что гордится своей ролью в «освобождении» Германии. Но при этом он добавляет, что события незадолго и после падения Берлинской стены изменили его к худшему. «То, что я видел, решения, которые принимал, действия, на которые я был вынужден идти в то время, превратили меня в человека, с которым мне непросто жить даже сегодня», — признаётся автор книги.

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