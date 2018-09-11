Цех по производству центрифуг по обогащению урана открыт в Иране, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

Цех, оснащенный современным оборудованием, запущен по указанию верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сказал А.А.Салехи, слова которого приводят в понедельник иранские СМИ.

При этом он подчеркнул, что открытие цеха по производству центрифуг вписывается в рамки Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

А.А.Салехи подчеркнул, что Иран может приостановить выполнение части обязательств по СВПД, включая объемы и уровень обогащения урана, и даже выйти из сделки, если его экономические интересы не будут в полной мере соблюдены.

Вместе с тем, А.А.Салехи выразил надежду, что такой сценарий никогда не будет реализован.

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