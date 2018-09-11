Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер задержал вора, который пытался проникнуть в его дом. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как пишет газета, преступник намеревался незаметно проникнуть в особняк Оливера на севере Лондона. В этот момент сам телеведущий и его семья находились дома. Заметив злоумышленника, ресторатор бросился в погоню за ним, догнал и повалил его на землю.

Как сообщили очевидцы, вскоре к Оливеру присоединились его водитель и соседи, которые помогли удержать вора. Впоследствии его передали полицейским.

Minval.az