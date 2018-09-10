В Батуми на скульптуру Али и Нино влез 29-летний мужчина. Как рассказывают очевидцы, мужчина призывал находящихся внизу граждан дать ему марихуану.

«Мы сообщили правоохранителям и сотрудникам Службы управления чрезвычайными ситуациями. Привезли подъемник и пытались спустить этого парня со скульптуры таким образом. Сначала он отказывался, но в итоге спустился. Тут говорят, что этот парень из Терджолы и распространяет в соцсети видео в связи с употреблением марихуаны. И поднявшись на скульптуру, он сверху кричал людям, чтобы ему дали марихуану», — сообщил один из очевидцев сайту «Грузия Онлайн».

29-летнего мужчину задержали на факте административного правонарушения, подразумевающего неподчинение законным требованиям полиции.

Minval.az