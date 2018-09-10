Французский футболист Вильям Гомис, представлявший в сезоне-2017/2018 клуб «Сент-Этьен», погиб в результате перестрелки, передает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел 9 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер. Вместе с 19-летним футболистом погиб и 14-летний подросток. Клуб уже выступил с официальным заявлением, подтвердив смерть Гомиса, и выразил соболезнования его родным и близким.

Сезон-2017/2018 Гомис, выступавший на позиции защитника, провел в резервной команде «Сент-Этьена». На его счету 18 матчей в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. Футболист покинул клуб в июне 2018-го.

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