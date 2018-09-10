Интересно, на что еще готов пойти Никол для того, чтобы доказать свою преданность России? Об этом написал на своей странице в «Facebook» руководитель Центра европейских исследований Артур Казинян.

«О межгосударственных отношениях Армения-Россия и межличностных отношениях Пашинян-Путин я выразился еще 14 мая, в день визита главы Правительства республики в Сочи. Мое основное внимание было сосредоточено на одном – незамедлительно приостановить бессмысленные попытки оправдаться перед Россией и как можно быстрее избавиться от режима убеждения Москвы в лояльности. Однако Пашинян не воспринял всю серьезность и важность момента. Он начал постоянно оправдываться перед русскими и убеждать их, в результате чего был вынужден согласиться отправить подразделения армянской армии в Сирию, от чего отказались Белоруссия, Казахстан и другие партнеры России.

В свое время эту идею отклонил Серж Саргсян, понимая ее чрезвычайную опасность. Но Никол свой «дух» показал на деле и пошел на такой шаг, который поставил под угрозу безопасность Армении. А вчера он еще и заявил, что российским специалистам разрешили войти в американскую лабораторию для того, чтобы убедиться в том, что там не проводятся никакие «антироссийские» опыты.

Интересно, на что еще готов пойти Никол для того, чтобы доказать свою преданность России?», — отметил политолог.

Minval.az