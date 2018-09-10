Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан 25 сентября.

Об этом сообщил глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва на тему «Новый виток азербайджано-российских отношений».

«Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или не договорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи», — сказал Л.Калашников.

Minval.az