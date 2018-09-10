Неизвестный ранил ножом семь человек в Париже, он задержан.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV, инцидент произошел около кинотеатра в 20-м округе Парижа около 22.45 (00.45 по бакинскому времени). Сначала преступник, вооруженный также металлическим прутом, ранил двух мужчин и женщину, после чего свидетель нападения, игравший неподалеку в петанк, бросил в него металлический шар, спугнув его. Затем неизвестный напал на двух британских туристов на улице Анри Ногера. Подозреваемого задержали сотрудники бригады по борьбе с преступностью.

Пять пострадавших доставлены в реанимацию, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, один — в состоянии шока.

По предварительным данным, нападение не является терактом.

Minval.az